روسيا: إحباط مؤامرة بريطانية أوكرانية لسرقة طائرة ميج-31 روسية

قالت خدمة الاستخبارات الداخلية الروسية، جهاز الأمن الاتحادي، اليوم الثلاثاء إنها أحبطت مؤامرة بريطانية-أوكرانية لإقناع طيار طائرة مقاتلة من طراز ميج-31 بالانشقاق والتحليق بطائرته إلى رومانيا.

ووفقا لجهاز الأمن الاتحادي، عرض على الطيار 3 ملايين دولار لينطلق بالطائرة، التي كانت مسلحة بصاروخ كينجال فرط صوتي، إلى قاعدة تابعة لحلف الناتو في كونستانتا.

ووفقا لموسكو، كان من المحتمل أن يتم إسقاط الطائرة الميج-31 عند اقترابها، فيما وصفته الوكالة بأنه محاولة لتدبير "استفزاز واسع النطاق"، كان من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في التوترات العسكرية بين روسيا والغرب.

وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي باللوم على خدمة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية والاستخبارات البريطانية في المؤامرة المزعومة "لرفع العلم الزائف".

وقالت موسكو إن الوكالتين استخدمتا شبكة الصحافة الاستقصائية "بيلنجكات" لإجراء اتصال مع الطيار الروسي.

ودعمت خدمة الاستخبارات مزاعمها بأدلة فيديو مزعومة.

ونفت "بيلنجكات" أي تورط لها في العملية المزعومة وقالت إن جميع الادعاءات كاذبة.

وكثيرا ما يعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي عن نجاحات مزعومة ضد عمليات تخريب أوكرانية مزعومة، على الرغم من أن مثل هذه الادعاءات نادرا ما تكون قابلة للتحقق وينظر إليها على نطاق واسع على أنها جزء من جهود روسيا في الحرب النفسية.

ومع ذلك، كانت هناك حوادث انشقاق رفيعة المستوى. على سبيل المثال، في عام 2023، انشق طيار روسي وحلق بطائرة هليكوبتر من طراز مي-8 إلى أوكرانيا. وقد قتل بالرصاص في إسبانيا بعد عام.