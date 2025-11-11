الخارجية الأمريكية تنفي عقد أي لقاء بين كوشنر وياسر أبو شباب

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، في منشور عبر حساب مكتب شؤون الشرق الأدنى على منصة "إكس"، الأنباء التي تحدثت عن اجتماع بين جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وياسر أبو شباب، مؤكدة أن ذلك لم يحدث.

جاء ذلك عقب تقرير لقناة "الحدث" السعودية، أفاد بأن ياسر أبو شباب، قائد الميليشيا المناهضة لحركة حماس النشطة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عقد اجتماعًا مع كوشنر داخل مقر القيادة العسكرية الأمريكية في جنوب إسرائيل.

وبحسب التقرير، تناول اللقاء مناقشة دور قوات أبو شباب في إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ممثلين عن الميليشيا يتواجدون بشكل دائم في مقر القيادة الأمريكية.

ويزور كوشنر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إسرائيل تزامنًا مع استمرار أزمة عشرات من مقاتلي حماس في رفح، العالقين في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي خلف ما يسمى "الخط الأصفر"، وهو الخط الفاصل بين مناطق سيطرة الاحتلال وسائر مناطق القطاع التي يسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها.