 حزب الله يلوّح بوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية في لبنان ويؤكد: لن نتخلّى عن السلاح - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 6:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

حزب الله يلوّح بوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية في لبنان ويؤكد: لن نتخلّى عن السلاح

بيروت - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 5:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 - 5:41 م

لوح الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الثلاثاء، بوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، مؤكدًا أن جماعته لن تتخلى عن السلاح وستدافع عن نفسها.

جاء في كلمة متلفزة لقاسم بثتها قناة "المنار" في احتفال أقامه "حزب الله" بمناسبة "يوم الشهيد" في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

وقال قاسم، إن إسرائيل "تقتل المدنيين في بيوتهم وتدمر البيوت وتجرف الأراضي وتمنع عودة الأهالي إلى بيوتهم وتمنع الحياة عن القرى (في جنوب لبنان)".

وأضاف: "لا يمكن أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية ولكل شيء حد (..) التهديد لن يثنينا عن الدفاع عن أهلنا وأرضنا ولن نتخلى عن سلاحنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك