حزب الله يلوّح بوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية في لبنان ويؤكد: لن نتخلّى عن السلاح

لوح الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الثلاثاء، بوضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، مؤكدًا أن جماعته لن تتخلى عن السلاح وستدافع عن نفسها.

جاء في كلمة متلفزة لقاسم بثتها قناة "المنار" في احتفال أقامه "حزب الله" بمناسبة "يوم الشهيد" في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

وقال قاسم، إن إسرائيل "تقتل المدنيين في بيوتهم وتدمر البيوت وتجرف الأراضي وتمنع عودة الأهالي إلى بيوتهم وتمنع الحياة عن القرى (في جنوب لبنان)".

وأضاف: "لا يمكن أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية ولكل شيء حد (..) التهديد لن يثنينا عن الدفاع عن أهلنا وأرضنا ولن نتخلى عن سلاحنا".