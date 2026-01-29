سيارة تصطدم بمقر حركة يهودية شهيرة في نيويورك والشرطة تعتقل السائق

اصطدمت سيارة بالمقر العالمي لحركة "حباد لوبافيتش" في مدينة نيويورك ليل الأربعاء، مما أدى إلى تضرر بعض أبواب هذا الموقع اليهودي الذي يحظى بمكانة دينية رفيعة.

وصرح المتحدث باسم الحركة، موتي سيليجسون، بأنه لم تقع إصابات ظاهرة، وأن الشرطة احتجزت السائق، مضيفا: "هذه هي الحقائق التي نعرفها حتى اللحظة، ونأمل أن تتضح الصورة بشكل كامل قريبا جدا".

وأظهر مقطع فيديو للحادث نُشر على الإنترنت سيارة تحمل لوحات ترخيص من ولاية نيوجيرسي وهي تتحرك للأمام والخلف على ممر جليدي مؤد إلى أحد مباني المجمع، حيث اصطدمت بأبواب الطابق السفلي أربع مرات على الأقل.

وخرج السائق، الذي كان يرتدي سروالا قصيرا، وصاح في المارة قائلا: "لقد انزلقت (السيارة)"، كما قال شيئا للشرطة حول محاولته صف السيارة.

وقال زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك، الذي وصف الحادث بأنه "متعمد" إن "هذا الأمر مثير للقلق العميق، خاصة بالنظر إلى المكانة الكبيرة والتاريخ العريق لهذه المؤسسة لدى الكثيرين في نيويورك وحول العالم".

يذكر أن المقر العالمي لحركة "حباد لوبافيتش" في منطقة كراون هايتس ببروكلين يستقبل آلاف الزوار سنويا.