البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها: بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة ويلهمكم مزيدًا من الحكمة لقيادة بلدنا العظيم في وسط الاضطرابات التي تلهب منطقتنا حاليًا.

وأضاف: نصلي أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لاستكمال مسيرة بناء مصر وتحقيق آمال أبنائها.

وتابع: دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.