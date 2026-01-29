تتحرك بعثة فريق الأهلي التي يرأسها محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي من القاهرة إلى زنجبار بطائرة خاصة، صباح اليوم الخميس، لأداء مباراة يانج أفريكانز التنزاني، المقرر لها عصر السبت المقبل، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

سافر الأهلي إلى زنجبار بقائمة تضم 23 لاعبا بينهم الوافدين الجديدين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، وهما الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري المنضم من الرجاء البيضاوي المغربي وعمرو الجزار المنضم من البنك الأهلي.

ويتواجد أيضا حراس المرمى الثلاثة محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، وكل من ياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات والمغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور والمالي آليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويعتلي الأهلي قمة المجموعة برصيد 7 نقاط خلفه يانج أفريكانز 4 نقاط وذلك بعد الفوز بهدفين دون رد على الفريق التنزاني في مباراة الجولة الثالثة، يوم الجمعة الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وفي المركزين الثالث والرابع، يتساوى فريقا الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري برصيد نقطتين لكل منهما.