العراق يرفض تدخل إيران في الانتخابات البرلمانية ويؤكد سيادة قراره الداخلي

أعربت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عن استغرابها ورفضها تصريحات وصفها بيانها بـ"المستفزة" لمتحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشأن الانتخابات البرلمانية التي تنطلق غدًا الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التصريحات الإيرانية تمثل "تدخلاً واضحًا ومرفوضًا في الشأن الداخلي العراقي"، مؤكدة أن العملية الانتخابية "شأن وطني خالص يخضع لإرادة الشعب العراقي ومؤسساته الدستورية حصراً".

وأضافت الخارجية العراقية أن العراق يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه تقوم على احترام السيادة المتبادلة، وأن الحفاظ على حسن الجوار يتطلب الامتناع عن أي مواقف أو تصريحات من شأنها المساس بسيادة العراق أو التدخل في شؤونه الداخلية.

وكان متحدث الخارجية الإيرانية قد قال في مؤتمر صحفي إن "للانتخابات العراقية أهمية خاصة في تحديد مصير الشعب، وأي تدخل أجنبي مدان ومرفوض من الشعب العراقي وحكومته والدول المسؤولة الأخرى"، مشيرًا إلى أن "التدخل الأمريكي مضر بلا شك ويؤثر سلبًا على السلام والاستقرار في العراق والمنطقة".

وتنطلق الانتخابات البرلمانية غدًا لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 329 عضوًا، فيما يحق لنحو 21 مليون ناخب المشاركة، ويتنافس في الانتخابات 7,743 مرشحًا بينهم 2,247 امرأة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية لمجلس النواب بدأت في يناير 2022، وتستمر أربع سنوات، مع التزام القانون العراقي بإجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة.



