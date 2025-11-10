ترامب والشرع يبحثان في البيت الأبيض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع جلسة مباحثات رسمية في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) ، إن المباحثات التي جرت اليوم الاثنين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب عدد من المسئولين من الجانبين.

وكان الرئيس الشرع وصل أمس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضحت قناة سوريا الأخبارية في موقعها الإلكتروني، أن الرئيس الشرع أجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، في لقاء ثنائي رفيع المستوى.

وجاء الاجتماع بعدما وافق مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، على طلب أمريكي برفع سلسلة من العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع، وأعضاء بحكومته.

وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن زيارة اليوم الاثنين "جزء من جهود الرئيس الدبلوماسية للقاء أي جهة حول العالم سعياً لتحقيق السلام"،حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أب).

كان ترامب، وهو جمهوري، مؤخراً إن الشرع "يقوم بعمل جيد جداً حتى الآن"، قائلا: إنه "تم إحراز الكثير من التقدم مع سوريا" منذ أن خففت الولايات المتحدة العقوبات.

يشار إلى أن ترامب التقى الشرع – الذي كانت له علاقات مع تنظيم القاعدة ورصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل رأسه – لأول مرة في شهر مايو في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تنضم سوريا، خلال زيارة الشرع لواشنطن، إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والذي يضم نحو 80 دولة تعمل على منع عودة التنظيم المتطرف.