استنكر أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، الأفعال التي يتعرض لها والده الفنان الكبير في هذه المرحلة العمرية، كاشفًا عن حجز مصلحة الضرائب على معاش والده، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هل مؤسسات الدولة مش وراها غير عبد الرحمن أبو زهرة بدل ما يتم تكريمه من الدولة؟ كل فترة يحصل موقف مهين له، مع أنه لا يطلب شيئًا من أحد، كل ما يريده أن يعيش أيامه الأخيرة في هدوء وسلام نفسي".

وأضاف: "المرة هذه مصلحة الضرائب تسيء له وتحجز على معاشه، وياريت عنده أملاك أو مليارات في البنك، لا، الحجز على معاشه الذي لا يكفي ربع ثمن الأدوية التي يحتاجها. تم وقف حسابه البنكي الذي يحتوي فقط على المعاش، وحينما سألنا عن السبب قيل إن الحجز من الضريبة".

وختم كلامه قائلاً: "يا سيادة رئيس مصلحة الضرائب، ارحموا فنانًا أفنى أكثر من ستين سنة من عمره في خدمة هذا الوطن، ولم يتأخر طوال حياته في دفع كل الضرائب، بل على العكس، من يقول غير ذلك فهو ظالم".

يُذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة سبق وتم إيقاف معاشه العام الماضي بعد أن بلغ 90 عامًا، بسبب خطأ تقني في الإجراءات، وبعد أن استغاث نجله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم حل المشكلة فورًا.

يشار إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة (91 عامًا) عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959، وكانت أول أعماله المسرحية مسرحية "عودة الشباب" لتوفيق الحكيم. وشارك في العديد من الأعمال الإذاعية، وتميز بمشاركاته في أعمال مأخوذة عن الأدب العالمي، التي كانت تُسجل وتبث عبر إذاعة البرنامج الثقافي.

وظهر الفنان الراحل في أدوار تاريخية وكوميدية ودرامية، وتم تكريمه في المهرجان الوطني الثالث للمسرح المحترف بالجزائر في مايو 2008.