ويتكوف: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام

أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قبول نحو 25 من قادة دول العالم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام بشأن غزة.

وقال في تصريحات لقناة «CNBC»، اليوم الأربعاء: «لدينا 20 وربما 25 من قادة العالم قبلوا بالفعل الانضمام إلى مجلس السلام».

وقبل قليل، رحبت جمهورية مصر العربية بالدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للانضمام إلى مجلس السلام، معلنة عن موافقتها على قبول الدعوة للانضمام إلى المجلس، والعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، تجدد مصر تقديرها لقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتزامه بإنهاء الحرب في غزة، وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعربت مصر عن دعمها لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

وتؤكد مصر استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من الاضطلاع بمهامها، والبدء في مشروعات التعافي المبكر في كافة أنحاء القطاع تمهيداً لإعادة الإعمار، والدفع نحو مسار لتحقيق السلام العادل والدائم وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.