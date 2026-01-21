إعلام سوري: وفاة رفعت الأسد

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بوفاة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد والقائد السابق لـ«سرايا الدفاع»، عن عمر يناهز 89 عاماً.

وبحسب الأنباء المتداولة، فإن الوفاة جاءت نتيجة تعرضه لـ«وعكة صحية خطيرة» ألمت به خلال الأيام القليلة الماضية، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة دمشق لتلقي العلاج، قبل أن تُعلن وفاته صباح اليوم.

ولم يصدر حتى أي بيان رسمي عن رئاسة الجمهورية العربية السورية أو عن عائلة الأسد لتأكيد أو نفي هذه الأنباء.

ولد رفعت الأسد عام 1937 في بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية السورية، وهو الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، وتلقى تعليمه الأساسي في قريته، ثم درس العلوم السياسية في جامعة دمشق، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد منها عام 1977.

انضم عام 1952 إلى حزب البعث ثم التحق بالجيش السوري حيث ترقى في الرتب ليصبح ضابطا كبيراً، ولعب دورًا بارزًا في صعود حزب البعث في سوريا، لا سيما بعد انقلاب 1963 على الرئيس ناظم القدسي والذي نفذته «اللجنة العسكرية» وكان حافظ الأسد أحد أعضائها.

شارك في حرب 1967 التي اندلعت بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وكان فيها مسؤولاً عن كتيبة الدبابات في جبهة القنيطرة، بينما بعد عام من تسلم حافظ الأسد رئاسة البلاد 1971 عقب صراعٍ داخل حزب البعث، تشكّلت «سرايا الدفاع» بقيادة رفعت، وهي قوة عسكرية غير نظامية أوكلت إليها مهمة حماية السلطة الحاكمة. وعُرف رفعت في ذلك الوقت بكونه «الرجل الثاني» في حكم البعث والذراع الأيمن لشقيقه.

ويُعتقد أن قوات رفعت الأسد قصفت مدينة حماة في فبراير 1982، مما أسفر عن مقتل الآلاف من سكانها (تتراوح التقارير عن العدد الإجمالي للقتلى بين 10 آلاف و40 ألف قتيل)، وتدمير معظم أجزاء المدينة، مما أكسب رفعت لقب «جزار حماة».