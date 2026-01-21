إمبراطور وإمبراطورة اليابان يعتزمان زيارة بلجيكا وهولندا في يونيو المقبل

ذكرت مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يقوم إمبراطور اليابان ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، بزيارات رسمية ودية إلى بلجيكا وهولندا في يونيو المقبل، بعد تلقيهما دعوات من الدولتين الأوروبيتين.

وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، اليوم الأربعاء، بأن العائلة الإمبراطورية تربطها علاقات تاريخية طويلة الأمد مع العائلتين المالكتين في بلجيكا وهولندا.

وتحتفل اليابان وبلجيكا هذا العام بالذكرى السنوية رقم 160 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وبحسب المصادر الحكومية، يتم حاليا بحث إقامة مراسم استقبال ومآدب طعام وفعاليات أخرى في البلدين. ومن المتوقع أن تستمر الزيارة لما يتراوح بين 10 و14 يوما.