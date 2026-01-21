جامعة أكسفورد تختار «السلام» كلمة العام 2025 للأطفال

اختارت جامعة أكسفورد "السلام" كلمة العام 2025 للأطفال.

وأفادت دار نشر جامعة أكسفورد بأن 35% من الأطفال اختاروا السلام، مقابل 33% اختاروا الذكاء الاصطناعي و21% المطاوعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وجرى تنفيذ البحث على مدار عام 2025 وشمل آراء نحو 5 آلاف طفل من مختلف أنحاء المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين السادسة و14 عاما.

وذكر واحد من بين كل عشرة أطفال "الحرب" عندما سئل لماذا اختاروا السلام وألقوا الضوء بالتحديد على صراعات مثل الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة.

وللعام الثاني على التوالي، جاء الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثانية وعندما سئل الأطفال عن سبب اختيار الكلمة، قال 20% منهم إنهم "سمعوا" أو "تحدثوا" عنه.