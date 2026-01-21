5 شهداء برصاص جيش الاحتلال في غزة منذ صباح اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استُشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، اليوم الأربعاء، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوبي ووسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف مدفعي استهدف شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

وذكر أن الشهداء الثلاثة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهم: سرحان محمد سرحان الرجودي 13عاما، ومحمد سرحان سليمان الرجودي 37عاما، وموسى محمد موسى الرجودى 22 عاما.

كما استشهد ظهر اليوم طفل في بلدة بني سهيلا، وامرأة قرب منطقة المسلخ جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وحسب مراسل «صفا»، فإن الشهداء هم معتصم بالله أحمد محمد الشرافي (13 عامًا) من بني سهيلا، وحنان جمال حمدان ماضي (32 عامًا) من منطقة المسلخ.

وأصيب مواطنان فجر اليوم، جراء قصف بوارج الاحتلال الإسرائيلي الحربية شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت «صفا» بإصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال شرقي منطقة جحر الديك شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسة غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، فيما واصل الطيران المروحي والآليات العسكرية إطلاق النار بشكل مكثف شرقي القطاع.

وقتل جيش الاحتلال 466 مواطناً في قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، فيما بلغت خروقاته نحو 1300 خرق للاتفاق، منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وتتواصل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب عدم التزام «إسرائيل» بالبروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار، برفض إدخال المساعدات ومعدات الإيواء والإغاثة، وتأزيم الوضع الصحي وقطع المياه.