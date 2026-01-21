ترامب ينتقد انسحاب أمريكا من أفغانستان: مغادرة قاعدة باجرام كان خطأ

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، نهاية أغسطس عام 2021، وألقى باللائمة على سلفه جو بايدن في الفوضى المميتة التي شهدها مطار كابول.

وقال ترامب إن الانسحاب من أفغانستان كان النقطة الأضعف في التاريخ الأمريكي، مستشهدا بمقتل 13 جنديا أمريكيا في التفجير الذي وقع بمطار كابول، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية.

وأوضح ترامب في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، أن إدارته كانت خططت أيضا للانسحاب من أفغانستان ولكنها كانت ستفعل ذلك بقوة وكرامة.

وقال إنه ما كان يجب أبدا على الولايات المتحدة ترك قاعدة باجرام الجوية، واصفا إياها بأنها منشأة عسكرية إستراتيجية مهمة محاطة بمساحات شاسعة.

وانتقد الرئيس مقدار المعدات العسكرية الأمريكية التي تركها الجيش خلفه، وقال إن من المخزي الآن أن طالبان تستعرض الآن المعدات الأمريكية في المواكب العامة.

وانسحبت واشنطن من أفغانستان لتضع حدا لأطول حرب أمريكية بعد عقدين تقريبا من التواجد العسكري هناك.

وجاء الانسحاب الفوضوي عقب الانهيار السريع للحكومة الأفغانية، فيما اجتاحت قوات طالبان العاصمة كابول وسط ارتباك وفزع واسع النطاق.

وتقدر تقارير وزارة الدفاع الأمريكية أن ما يقدر بأكثر من 7 مليارات يورو من المعدات العسكرية الأمريكية مازالت موجودة في أفغانستان، وقد قامت طالبان بإصلاح بعضها، وإعادت استخدامه.