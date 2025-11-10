 ديشامب يقترب من تدريب عملاق الدوري السعودي - بوابة الشروق
الإثنين 10 نوفمبر 2025 11:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بالسوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

ديشامب يقترب من تدريب عملاق الدوري السعودي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 10 نوفمبر 2025 - 11:24 م | آخر تحديث: الإثنين 10 نوفمبر 2025 - 11:24 م

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع المدرب ديدييه ديشامب، المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن إدارة الاتحاد تدرس بجدية إمكانية التعاقد مع ديشامب، في ظل تراجع نتائج الفريق تحت قيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وأوضحت الصحيفة أن ديشامب لا يفكر في مغادرة منصبه مع المنتخب الفرنسي في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه سيحسم مستقبله عقب نهائيات كأس العالم 2026، التي قد تكون آخر محطاته مع "الديوك".

يُشار إلى أن ديشامب قاد منتخب فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، كما وصل إلى نهائي مونديال قطر 2022، فيما تولى كونسيساو تدريب الاتحاد في سبتمبر الماضي خلفًا لمواطنه لوران بلان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك