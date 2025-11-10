الرئيس اللبناني يتوجه إلى بلغاريا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غادر الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، صباح اليوم الاثنين، متوجها إلى صوفيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس البلغاري رومين راديف.

وسيجري عون خلال زيارته محادثات مع نظيره البلغاري، تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وستكون للرئيس عون لقاءات مع عدد من المسئولين البلغار في مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء روزين جيليازكوف، ورئيسة مجلس النواب رايا نازاريان.

ويضم الوفد المرافق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على أن تنضم إلى الوفد سفيرة لبنان في بلغاريا رحاب أبو زين.