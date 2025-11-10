عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم 68 مستوطنًا متطرفًا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت مصادر مقدسية أن 68 مستوطنًا و71 طالبًا يهوديًّا و16 عنصرًا من مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، بحسب وكالة سند.

ونفذ المستوطنون، جولات استفزازية في الباحات، وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال) على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.