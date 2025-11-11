مسؤول روسي: موسكو تعارض استخدام الحروب الهجينة ضد دول أخرى من بينها أرمينيا

أعربت روسيا اليوم الاثنين، عن رفضها النهج الغربي المتمثل في شنّ "حروب هجينة" ضد الدول الأخرى، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية .

ونقلت سبوتنيك عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم الاثنين، بأن "موسكو ستبقى دائمًا حليفًا موثوقًا به ليريفان"، وذلك تعليقًا على تكهنات بعض الخبراء والمسؤولين الأرمينيين بشأن شنّ "حروب هجينة" ضد بلادهم.

وأضافت زاخاروفا: "دعوني أذكركم بأن مفهوم الحروب الهجينة صاغه وطبّقه فورًا منظرون عسكريون أمريكيون. ومنذ وقت ليس ببعيد، في جورجيا جارة أرمينيا، عادت دول الغرب الجماعي لتظهر بكامل مجدها الهجين".

وأشارت زخاروفا إلى أن تلك الدول الغربية،: "تدخلت بوقاحة في العمليات السياسية الداخلية، وأججت مشاعر الميدان، وحرمت تبليسي من حرية اختيار مسارها التنموي، وانخرطت في ابتزاز سياسي صريح".

وأكدت زاخاروفا أن "روسيا احترمت وستبقى تحترم الخيار السيادي لأي شعب".

وأضافت المتحدثة الروسية، : "نحن مستعدون لبحث المخاوف الأرمينية ، سواء عبر القنوات البرلمانية أو من خلال المشاورات، التي اقترحناها بين الجهات المعنية."