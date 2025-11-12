أمريكا توقف إصدار العملة المعدنية من فئة البنس



أوقفت دار سك العملة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنتاج العملة المعدنية من فئة سنت واحد أو بنس، بهدف توفير النفقات والاعتراف بتناقص أهمية عملة السنت الواحد.

تم سك آخر البنسات في دار سك العملة في فيلادلفيا، حيث يتم إنتاج أصغر فئة من العملات المعدنية في البلاد منذ عام ١٧٩٣، بعد عام من إقرار الكونجرس لقانون سك العملة.

أمر الرئيس دونالد ترامب بوقف إنتاج البنس مع ارتفاع تكاليفه إلى ما يقرب من ٤ سنتات للبنس الواحد، وتراجع قيمة السنت الواحد إلى حد ما. لا تزال مليارات البنسات متداولة، لكن نادرا ما تكون مهمة للمعاملات المالية في اقتصاد القرن الحادي والعشرين.

كتب ترامب في منشور على الإنترنت في فبراير الماضي "لفترة طويلة جدا، سكّت الولايات المتحدة بنسات كلفتنا حرفيا أكثر من سنتين لكل بنس، مع استمرار ارتفاع الأسعار هذا إسرافٌ مفرط!".

ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يشعرون بالحنين إليها، معتبرينها جلبا للحظ أو متعة في جمعها. وقد أعرب بعض تجار التجزئة عن مخاوفهم في الأسابيع الأخيرة مع انخفاض إمدادات العملة المعدنية واقتراب نهاية الإنتاج. وقالوا إن التوقف التدريجي كان مفاجئا ولم يصدر أي توجيهات من الحكومة الفيدرالية بشأن كيفية التعامل مع معاملات العملاء.