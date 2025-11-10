أبوالغيط يؤكد أهمية الثقافة كجسر للتواصل في العلاقات الدولية

افتُتحت، اليوم، أعمال ورشة العمل حول الدبلوماسية الثقافية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي المندوبيات الدائمة وعدد من الخبراء والباحثين في المجالات الثقافية والدبلوماسية.

وفي كلمة أُلقيت نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ألقاها الدكتور يوسف بدر مشاري - مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالجامعة العربية نقل تحيات وتقدير الأمين العام للمشاركين، مؤكداً اهتمام الجامعة البالغ بهذه الورشة التي تُجسد الإيمان الجماعي بأهمية الثقافة كجسر للتواصل، وحصن منيع في مواجهة التحديات الفكرية والحضارية.

وأكد الأمين العام في كلمته أن اجتماع اليوم يعكس الوعي المتزايد بدور الثقافة كعنصر محوري في السياسة الخارجية، مشيراً إلى أنها لم تعد جزءاً تكميلياً، بل تمثل عمقاً استراتيجياً يسهم في تعزيز النفوذ الإقليمي والدولي للدول العربية، ويكرس مكانتها على الساحة العالمية.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى تجاوز المفهوم التقليدي للتبادل الثقافي، وترسيخ مفهوم الدبلوماسية الثقافية كأداة فعالة لتقديم الهوية العربية والإسلامية بصورة حضارية وإنسانية، وتعزيز شبكة من الثقة والتفاهم المتبادل، بما يسهم في نشر لغة التعاون بدلاً من لغة النزاع.

وتتناول الورشة محورين رئيسيين، الأول يتصل بالإطار المفاهيمي والوظيفي للدبلوماسية الثقافية، وتطورها من ظاهرة تاريخية إلى آلية دولية معتمدة، ودورها في تفعيل القيم والرموز في العلاقات الدولية.

أما المحور الثاني، فيركز على التحديات المعاصرة ومتطلبات التمثيل الثقافي، لاسيما في ظل تسارع الأحداث السياسية وتنامي تأثير الفضاء الرقمي، وسبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التراث العربي وصورته الحضارية.

وأكدت الجامعة العربية أن هذا اللقاء ليس مناسبة بروتوكولية، بل منصة استراتيجية لصياغة رؤى وخطط عمل مشتركة تضمن أن يظل الوطن العربي قوة جذب ثقافيًّا ومحورًا فاعلاً في تعزيز السلام والتفاهم الإنساني.