معهد فايتسمان العلمي الإسرائيلي يمنح ميركل درجة الدكتوراه الفخرية

منح معهد فايتسمان في إسرائيل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل درجة الدكتوراه الفخرية. وقال المعهد مساء اليوم الاثنين إن هذه الخطوة تأتي تقديرًا لـ"إسهاماتها الفريدة في الدبلوماسية العالمية والشراكات الدولية". وأضاف أن من أسباب التكريم أيضًا "تضامنها وصداقتها مع إسرائيل" بالإضافة إلى "نضالها الحازم ضد معاداة السامية".

وأوضح المعهد أن ألمانيا، في عهد ميركل، عمّقت علاقاتها مع إسرائيل بشكل ملحوظ ووسّعت من نطاق المساعدات العسكرية لها. كما أشاد المعهد بما قامت به ميركل من "دور بارز في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال أزمة اليورو".

ويُعدّ معهد فايتسمان في مدينة رحوفوت، الواقعة جنوب تل أبيب، من أبرز مؤسسات البحث العلمي في العالم. وكان المعهد قد أطلق منحة دراسية تحمل اسم ميركل خلال آخر زيارة تقوم بها لإسرائيل كمستشارة في عام 2021.

يشار إلى أن عبارة "أمن إسرائيل جزء من المصالح الوطنية للدولة الألمانية" تُعَدُّ من عبارات ميركل الشهيرة.

وخلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران في شهر يونيو الماضي، تعرّض معهد فايتسمان للقصف بصاروخين إيرانيين، ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة في بنية المعهد. وبحسب المعهد، تضرر إجمالًا 112 مبنى داخل حرم المعهد، من بينها 65 مبنى بحثيًا، ودُمّرت مرافق علمية مهمة، ما أدى إلى فقدان نتائج عقود من العمل البحثي. وقدّر المعهد الخسائر بنحو 530 مليون يورو.

ولم يُعرف بعد جدول زيارات ميركل الأخرى في إسرائيل، غير أن المتحدثة باسمها أوضحت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه ليس من المقرر أن تعقد ميركل اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكانت ميركل التقت مؤخرًا، على نحو مفاجئ، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال زيارة إلى المجر حيث كانت تقدم النسخة المجرية من مذكراتها.

وبسبب رحلتها إلى إسرائيل، ألغت ميركل حضورها لحفل عيد ميلاد المستشار فريدريش ميرتس الذي سيبلغ السبعين من عمره غدا الثلاثاء.

وكانت ميركل تترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يترأسه حاليا ميرتس.