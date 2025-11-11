ألمانيا: وقف سوق عيد الميلاد في ماجدبورج وسط مراجعة أمنية

أعلنت مدينة ماجدبورج الألمانية اليوم الاثنين أن سوق عيد الميلاد في المدينة لن يحصل على تصريح في الوقت الحالي بسبب مخاوف أمنية لم يتم حلها، وذلك بعد مرور ما يقرب من عام على هجوم الدهس المميت الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من مثول الرجل المتهم بتنفيذ الهجوم، المواطن السعودي طالب العبد المحسن (51 عاما)، أمام المحكمة في اليوم الأول من محاكمته، التي تقام في ظل إجراءات أمنية مشددة، وهي واحدة من أكبر المحاكمات في تاريخ ألمانيا بعد الحرب.

وقالت عمدة ماجدبورج سيمون بوريس إن القرار جاء بعد خطاب من مكتب إدارة الولاية، انتقد الخطة الأمنية للسوق بعد مرور عام تقريبا على الهجوم المدمر.

وسلط الخطاب المؤلف من سبع صفحات، والذي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، الضوء على أوجه القصور في ضوابط الوصول وموظفي الأمن والفهم المنظم لالتزامات الحدث. ونتيجة لذلك، قال المكتب إنه لا يستطيع الموافقة على افتتاح السوق بعد.

واعترفت بوريس بوجهة النظر القانونية المختلفة للمدينة، لكنها قالت إنه لا يمكن السماح بافتتاح السوق حتى تتم معالجة المخاوف. وأعربت عن أملها في إمكانية افتتاح السوق هذا العام إذا تم تنسيق جميع الموارد.