استشهاد فلسطينيين في قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد فلسطينيين أحدهما طفل ظهر اليوم الاثنين، في قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن الشهيدين ارتقيا جراء قصف طائرة مسيرة تجمعا للمواطنين في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال خرقه، بارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 243، والمصابين إلى 619، وجرى انتشال 528 جثمانا، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر عام 2023 إلى 69,178 شهيدا، و170,690 مصابا.