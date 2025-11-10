قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وجاهزة لنزع الذرائع من الاحتلال.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصى، اليوم الاثنين، أن الاحتلال وواشنطن يتحملان المسئولية عن تداعيات التعامل مع مقاتلي حماس في رفح.

وأشار إلى المقاتلين في رفح لن يستسلموا، مؤكدا أن الحركة لديها استعداد للتعامل الإيجابي لحل الملف.

ونوه بأن الوسطاء قدموا أكثر من صيغة لحل قضية المقاتلين العالقين في رفح لكن الاحتلال تراجع.

وسبق أن أفادت قناة الـ12 الإسرائيلية، نقلاً عن مسئول أمريكي رفيع، بأن تسليم جثمان الضابط الإسرائيلي هدار غولدن إلى إسرائيل يوفّر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هامشاً سياسياً للتقدم نحو حل أزمة مقاتلي حماس المحاصرين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المسئول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب كثّفت في الأيام الأخيرة ضغوطها على حماس من أجل إعادة جثة جولدن (تم تسليمها بالفعل)، بهدف فتح مسار تفاوضي يقود إلى اتفاق يخرج المقاتلين العالقين من أنفاق رفح.

وأضاف أن الخطة التي تفضّلها واشنطن تبدأ بتسليم الجثة، تليها عملية تسليم مقاتلي حماس أسلحتهم، ومنحهم مروراً آمناً إما إلى مناطق تسيطر عليها الحركة وإما إلى دولة ثالثة.