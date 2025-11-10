 وزير الخارجية السوري: الشرع وترامب يؤكدان دعم وحدة سوريا وإعادة إعمارها - بوابة الشروق
وزير الخارجية السوري: الشرع وترامب يؤكدان دعم وحدة سوريا وإعادة إعمارها

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الإثنين 10 نوفمبر 2025 - 11:18 م | آخر تحديث: الإثنين 10 نوفمبر 2025 - 11:18 م

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الاثنين، إن رئيس البلاد أحمد الشرع عقد "اجتماعًا بنّاءً" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله "التأكيد على دعم وحدة سوريا وإعادة إعمارها".

وأوضح الشيباني في حسابه على موقع شركة "إكس" الأمريكية، أنه "بعد تحضيرات مكثفة استمرت لأشهر، عقد الرئيس أحمد الشرع اجتماعًا بنّاءً مع الرئيس دونالد ترامب، جرى خلاله بحث الملف السوري بجميع جوانبه".

وأضاف، أنه "تم التأكيد على دعم وحدة سوريا، وإعادة إعمارها، وإزالة العقبات أمام نهضتها المستقبلية".

وتابع: "الشعب السوري يستحق دائمًا مستقبلًا أفضل".

 


