الرئاسة السورية تنشر صور لقاء الشرع وترامب في البيت الأبيض

نشرت الرئاسة السورية على حسابها الرسمي في منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن الرئيس أحمد الشرع وصل إلى البيت الأبيض في زيارةٍ رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت الرئاسة أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات تناولت عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الاثنين، تعليق فرض العقوبات بموجب قانون قيصر على سوريا جزئياً لمدة 180 يوماً، وذلك تزامناً مع لقاء ترامب والشرع في البيت الأبيض.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تحل محل إعفاء سابق صدر في 23 مايو، موضحة أن "تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران".