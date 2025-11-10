برشلونة يصعق سيلتا فيجو برباعية ويواصل مطاردة ريال مدريد على صدارة الليجا

حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 4-2، مساء الأحد، على ملعب أبانكا بالايدوس، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني 2025-2026.

افتتح ليفاندوفسكي التسجيل للبلوجرانا من ركلة جزاء في الدقيقة 10، قبل أن يتعادل سيرجيو كاريرا لسيلتا فيجو بعد دقيقة واحدة فقط، مستفيدًا من تمريرة بينية وضعته أمام المرمى وسدد بنجاح.

وأضاف ليفاندوفسكي هدفه الثاني في الدقيقة 37، ثم عاد بورخا إيجليسياس لإدراك التعادل الثاني لسيلتا فيجو قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، لكن لامين يامال أعاد التقدم لبرشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي الجولة الأولى بتقدم الفريق الكتالوني 3-2.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفاندوفسكي تألقه وسجل هدفه الثالث "هاتريك" في الدقيقة 73 من ركلة ركنية حولها برأسه بشكل متقن داخل الشباك، ليحسم المباراة لصالح برشلونة 4-2.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في وصافة الدوري الإسباني خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 13 نقطة في المركز الـ13.