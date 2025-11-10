قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن التموين بالاتفاق مع إحدى السلاسل التجارية، ستبدأ في طرح عبوة زيت خليط حجم 700 مللي بسعر «مميز جدًا» مقابل 46.60 جنيه.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن الكميات ستكون متاحة في 1060 مجمعا استهلاكيا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع السلسلة التجارية المشاركة.

وأوضح أن السعر الجديد يقل عن السعر السابق في مبادرة خفض الأسعار، والذي كان 50 جنيها قبل ارتفاعه ووصوله إلى 55 جنيهًا مؤخرًا، بعد زيادة بنسبة 15%.

كما أشار إلى توجيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين، للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن تطرح أيضا منتجا باسم «زيت زمزم» بداخل السلسة التجارية.

وأكد أن بعض شركات القطاع الخاص أعلنت استمرارها في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، وطرح الزيت الخليط بسعر 55 جنيهًا ضمن مبادرة مجلس الوزراء.

وطمأن المواطنين بشأن منظومة التموين، مشيرا إلى أن أسعار زيت التموين «مستقرة» ويجري ضخ حوالي 46 ألف طن شهريًا، وتباع عبوة الـ 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، وعبوة الـ 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

وأعلن عن طرح عبوة جديدة ضمن المنظومة بحجم لتر ونصف بسعر 56 جنيهًا اعتبارًا من الأول من ديسمبر، مقارنة بسعرها في السوق الذي يتراوح بين 110 إلى 115 جنيها.

وتراجعت العديد من شركات زيت الطعام عن مشاركتها في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، وأعلنت عن زيادة أسعار عبوة اللتر بقيمة 10 جنيهات خلال هذا الأسبوع، ليصبح سعرها 75 جنيها.