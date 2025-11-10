وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة

كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي، لبدء المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، وذلك بعد قرار الصندوق في يوليو الماضي بدمج المراجعتين في مراجعة واحدة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الصورة» إن الإعلان سيكون «قريبًا جدًا جدًا»، مشددا أن «المؤشرات تطمئننا، وشهدنا الكثير من الاصلاحات خلال الفترة الماضية».

وأشار إلى إعلان الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن دعمهما للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، مشددا على حرص الحكومة على نجاح المراجعتين.

وأضاف: «استعدادنا جيد جدًا لهم، ونحن في تواصل دائم واجتماعات أسبوعية مع الصندوق، وهناك تحسن كبير في كل المؤشرات »، مشيرا إلى أن المالية بصدد الإعلان عن المؤشرات المالية العامة للأشهر الأربعة الأولى من العام المالي، خلال أيام، والتي ستوضح للجميع حجم التحسن المحقق.



ورد على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، التي أشارت أن «مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري أظهرت أن الفوائد التهمت الدخل 695 مليار جنيه فوائد والإيرادات 644»، قائلا: «صحيح، لكن الإيرادات أيضا تنمو بمعدلات نمو هائلة، وزادت الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، دون أية أعباء ضريبية جديدة».

وشدد أن هذا الوضع يؤكد مرة أخرى على ضرورة «التركيز والتكاتف على خفض المديونية وسعر الفائدة، وتحسين خدمة الدين بقوة».

وأشار إلى استهداف طرح شركات في البورصة «قبل نهاية السنة»، واستكمال برنامج الطروحات الدولية في النصف الثاني من العام المالي المستهدف بحوالي 3 إلى 4 مليارات دولار، لافتا إلى إصدار صكوك دولية منها بقيمة 1.5 مليار حتى الآن.