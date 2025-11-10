قال المهندس عمرو عايد، مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستناقش بشكل رئيسي ملفات التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في قطاع الصحة.

وأوضح عايد، خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التحول الرقمي يمثل تغييرًا مؤسسيًا شاملًا وليس مجرد ميكنة للوحدات والمنشآت الصحية، ويتطلب خطوات متعددة لتحقيقه.

وأشار إلى أن أول هذه الخطوات هو تطوير البنية التحتية القادرة على دعم التحول الرقمي، يليها ضمان التواصل والاتصال بين المنشآت ومراكز البيانات، ثم توفير الأجهزة والنقاط الطرفية التي تحقق التكامل بين الوحدات وقواعد البيانات.

وأكد أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو تمكين متخذي القرار من الوصول إلى إحصاءات ولوحات بيانات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرارات الصحيحة.