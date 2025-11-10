وكيل أول مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالجيزة

أدلى المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، اليوم الاثنين وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة الثانوية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد وكيل أول مجلس النواب، عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يمثل حقاً دستورياً وواجباً وطنياً أصيلاً، ويعبر عن وعي وإدراك الناخبين بالمسئولية الوطنية في اختيار أفضل من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأشاد المستشار أحمد سعد الدين بتيسير إجراءات العملية الانتخابية على المواطنين، موجها التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات لحسن تنظيمها وإدارتها للعملية الانتخابية بالخارج والداخل مثمنا جهودها الحثيثية للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية.