أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس النواب اليوم، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية لغات بمحافظة الجيزة.

وعقب الإدلاء بصوته، أكد أبوالعينين على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لما يمثله من واجب وطني وحق أصيل لكل ناخب، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تساهم بشكل فاعل في رسم ملامح المرحلة المقبلة من عمر الوطن.

وأعرب وكيل مجلس النواب عن ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مشيداً بالمظهر المشرف لتصويت المصريين بالخارج والذي يعكس حب وانتماء المصريين لوطنهم.

كما أشاد النائب محمد أبوالعينين بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والقائمين عليها في تنظيم وإدارة المشهد الانتخابي وحرصهم على تيسيير إجراءات تصويت المصريين في الخارج والداخل.