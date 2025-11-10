خلال الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA2025، تحت شعار الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،فى الفترة من 9-11 نوفمبر، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض الصناعةMEA Industry""، الذي يحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات الأجنبية والمحلية، وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية.



وخلال زيارته للمعرض، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح شركة بافاريا القابضة يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل وعدد من الوزراء بحضور الدكتور نادر رياض رئيس مجموعة بافاريا القابضة ، استمع رئيس الوزراء إلى عرضٍ قدمه أمير رياض نائب رئيس المجموعة حول أحدث الأنظمة والتقنيات فى مجال الإطفاء والتي تمثلت فى سيارات الإطفاء الكبيرة ذات التكنولوجيا المتقدمة الخاصة بإطفاء الحرائق عالية الخطورة كالمطارات وقطاع البترول وذات الطبيعة الخاصة كالأنفاق وتلك المتحركة على قضبان السكك الحديدية بالمطابقة لمثيلتها في ألمانيا وليس على غرار السيارات الأكثر شيوعاً المنتجة محلياً.

كما استعرض نظام الإطفاء بالغازات لتأمين السنترالات ومراكز المعلومات ، وكذا نظام إطفاء اوتوماتيك للأتوبيسات والحافلات الكهربائية الأمثل فى إطفاء بطاريات الليثيوم والموتورات الكهربائية.



كما اطلع علي الخطط المستقبلية للشركة في توسيع خطوط الإنتاج وتعزيز التصدير وتبني التقنيات الحديثة بما يتماشى مع رؤية الحكومة نحو اقتصادٍ متنوع ومستدام.

وأشاد رئيس الوزراء بما شاهده من جهود متميزة وكفاءات وطنية عالية المستوى، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لدعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي.