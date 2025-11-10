وزير الخارجية: التوافق على أهمية تعزيز وتعميق الشراكة الاقتصادية مع دول الخليج

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، إن المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة تثير تحديات بما يفرض التكاتف ومزيدًا من التضامن.

وأضاف في كلمته بمنتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن هناك توافقًا على أهمية تعزيز وتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والدول الخليجية.

وأشار إلى أنَّ المنتدى يؤكد توفر الإرادة السياسية الصلبة لفتح آفاق جديدة للتعاون المصري الخليجي، حيث يزخر الجانبان بإمكانيات واعدة في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والتجارية.

ولفت إلى أن المنتدى يوفر منصة مهمة للحوار وفرصة مهمة للتعرف على الخريطة الاستثمارية والمشروعات التنموية في مصر ودول الخليج.

ودعا مجتمع الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز الحوار مع نظرائهم في القطاع الخاص المصري والاستفادة من العوائد الكبيرة للاستثمار في مصر من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية في القطاعات ذات الأولوية.

كما حث على الاستفادة من العمالة الماهرة الموجودة في مصر، مؤكدا أن رأس المال البشري هو عماد مصر وحقق الطفرة التنموية الكبيرة بمصر بقيادة الرئيس السيسي.

وشدد على ضرورة التركيز على عدد من القطاعات الرئيسية للتعاون بما يمكن أن يمثل أساسًا لشراكة مهمة بين الجانبين، وفي مقدمتها التكامل الصناعي.

ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تضمن عددًا من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، ونخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية.

ويأتي المنتدى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب بما يُسهم في إطلاق المزيد من الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لاسيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون.