إلهام عبدالبديع تنفي الاعتزال وتنضم إلى المسلسل الرمضاني السرايا الصفرا»

نفت الفنانة إلهام عبد البديع، الشائعات التي ترددت حول اعتزالها العمل الفني بعد مرورها بفترة نفسية صعبة خلال الأشهر الماضية، مؤكدة مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل من خلال توقيعها على عقد مسلسل «السرايا الصفرا».

وقال مينا المصري، المشرف العام على العمل، إنه تمكن من إقناع إلهام بالانضمام إلى فريق المسلسل.

وأضاف أن إلهام ستؤدي دور «مريم»، وهي مديرة أعمال إحدى نجمات الوسط الفني، وتتميز شخصيتها بالطموح والنجاح، لكنها ستواجه عقبات عدة خلال أحداث المسلسل.

ويذكر أن آخر أعمال إلهام عبد البديع التلفزيونية كانت في رمضان الماضي من خلال مسلسل «جريمة منتصف الليل»، بالإضافة إلى مشاركتها في المسلسل الليبي «فندق خمس هموم».