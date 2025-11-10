صحة غزة: 242 شهيدا منذ اتفاق وقف إطلاق النار

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت ثلاثة شهداء و3 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي الشهداء 242، وإجمالي الإصابات 622، وإجمالي الانتشال 529.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,179 شهيدًا 170,693 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأفادت باستلام 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 315 جثمانًا.