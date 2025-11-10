روني ينتقد محمد صلاح بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي

انتقد الإنجليزي واين روني أداء محمد صلاح، لاعب ليفربول، في مباراة الفريق الأخيرة ضد مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يقدم المساندة الدفاعية المطلوبة في المباريات الكبيرة.

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

وقال روني في تصريحات لشبكة BBC: «صلاح موجود في ليفربول ليسجل الأهداف ويصنعها، وهو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الست أو السبع الماضية، لكن في المباريات الكبيرة يجب أن يعود ليساعد زملاءه دفاعيًا».

وأضاف: «برادلي كان يمر بيوم صعب جدًا ضد مانشستر سيتي، وتركه وحيدًا».

وأشار روني إلى معاناة برادلي أمام الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، الذي حصل على ركلة جزاء قبل أن يسجل هدفًا من تسديدة قوية لم يتمكن مامارداشفيلي من التصدي لها.

يُذكر أن صلاح سجل هذا الموسم أربعة أهداف في منافسات الدوري الإنجليزي، لكنه ما زال تحت ضغط لتقديم دور أكبر في الجانب الدفاعي خلال المباريات الكبرى.