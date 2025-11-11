انفجار طرد في وكالة لشركة اليانز بوسط فرنسا يصيب رجلا بجروح خطيرة

أصيب رجل بجروح خطيرة بعد انفجار طرد في وكالة صغيرة لشركة "اليانز" للتأمين بوسط فرنسا، وفق ما أعلنت السلطات يوم الاثنين.

وقع الانفجار بعد ظهر الاثنين في مدينة مونتلوكون، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب ليون، عندما كان نجل صاحب الوكالة البالغ من العمر 34 عاما يجمع البريد اليومي من صندوق الرسائل، بحسب ما قاله العمدة فريديريك لابورت لمحطة فرانس إنفو، مضيفا أن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة.

وذكرت تقارير إخبارية فرنسية، نقلا عن نتائج التحقيق الأولية، أن قنبلة يدوية كانت مخبأة داخل الطرد قد انفجرت، ما أدى إلى إصابة الضحية بجروح بالغة في اليدين والصدر، ونُقل إلى المستشفى الجامعي في مدينة كليرمون فيران. كما تم استدعاء خبراء المتفجرات إلى موقع الحادث.

وفتح الادعاء العام تحقيقا بتهمة محاولة القتل.

ونقلت فرانس إنفو عن شركة اليانز فرنسا قولها إنها تدين أي عمل عنيف أو إجرامي يستهدف موظفيها أو نشاطها التجاري أو ممتلكاتها.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام فقط من هجوم استهدف وكالة أخرى لشركة أليانز في مدينة تولوز جنوبي فرنسا، حيث أعلنت مجموعة فوضوية محلية تُدعى "مرسيليا إنفوس أوتونوم" مسؤوليتها عن الحادث على موقعها الإلكتروني، وقالت إنها حطمت نوافذ الفرع.

وبررت المجموعة هجومها على فرع تولوز بالقول إن شركة أليانز تؤمّن شركة أسلحة إسرائيلية تطوّر أنظمة تُستخدم في الأراضي الفلسطينية.

ولا تزال مدى صلة هذا الهجوم بانفجار طرد مونتلوكون غير معروفة حتى الآن.