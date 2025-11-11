التوصل إلى اتفاق لتقليص البيروقراطية لمزارعي الاتحاد الأوروبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توصل مفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، يوم الاثنين، إلى اتفاق مبدئي من شأنه تقليل الإجراءات الورقية والتفتيشات الميدانية المفروضة على المزارعين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي إن الاتفاق يتضمن أيضا زيادة الدعم المالي للمزارع الصغيرة.

ووفقا للاتفاق، سيجري تبسيط القواعد الخاصة بالحصول على الإعانات الزراعية الأوروبية، ولا سيما بالنسبة إلى مزارعي المنتجات العضوية، كما سيمنح المزارعون أدوات أفضل للتأمين ضد المخاطر.

وسيسمح الاتفاق أيضا للدول الأعضاء بصرف مدفوعات للمزارعين في حالات الأزمات مثل ما بعد الكوارث الطبيعية أو الأحوال الجوية القاسية، لضمان استمرار عمل المزارع المتضررة.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الدنماركية ماري بيير: "من المهم تسهيل الزراعة في أوروبا، لأن ذلك سيساعد القطاع الزراعي على النمو ويجعله أقوى، مما يعزز قدرته التنافسية في جميع أنحاء القارة."

وتتولى الدنمارك حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وجاءت المفاوضات استنادا إلى مقترح قدمته المفوضية الأوروبية في مايو يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للزراعة الأوروبية.