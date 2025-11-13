الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتفق على تطبيق الفرز العسكري وتوسيع حجم الجيش

توصل ساسة من الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى اتفاق بشأن الخدمة العسكرية الجديدة، يشمل إجراء فرز عسكري شامل وتحديد أهداف واضحة لتوسيع حجم القوات، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" في برلين.

وفي حال عدم كفاية عدد المتطوعين، سيكون من الممكن للبرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج) اتخاذ قرار بشأن ما يسمى "التجنيد الإلزامي عند الحاجة"، والذي قد يُستخدم فيه أيضا أسلوب الاختيار العشوائي.

وفيما يتعلق بالجزء الإلزامي، جاء في نص الاتفاق: "يقرر البرلمان الألماني من خلال قانون بشأن تطبيق التجنيد الإلزامي عند الحاجة، لا سيما إذا اقتضى ذلك الوضع المتعلق بالسياسة الدفاعية أو وضع الموارد البشرية في القوات المسلحة".

وأوضح الاتفاق، أن التجنيد الإلزامي عند الحاجة يهدف إلى سد فجوات محتملة بين احتياجات القوات المسلحة والعدد الفعلي للمتطوعين.