سوريا تنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش

أعلنت سوريا، يوم الاثنين، انضمامها إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وكتب وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى على منصة إكس أن سوريا وقعت اتفاق تعاون سياسي مع التحالف الدولي، مؤكدا "دورها كشريك في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي".

وأضاف الوزير أن "الاتفاق ذو طابع سياسي، ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية".

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع لقاء الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، ليصبح أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال البلاد عام 1946.

وكان تنظيم داعش، الذي دعا إلى إقامة حكم إسلامي متشدد، قد سيطر في فترات على نحو 40% من أراضي العراق وحوالي ثلث الأراضي السورية المجاورة. وبدأ تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 حملة ضد التنظيم، الذي يُعتبر الآن مهزوما عسكريا.

ومع ذلك، لم يختف التنظيم بالكامل، إذ تشير القيادة المركزية الأمريكية إلى وجود نحو 2500 مقاتل في البلدين ما زالوا ينفذون هجمات بين الحين والآخر.