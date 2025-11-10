صحة غزة: دفن 182 جثمانا لمجهولين من الجثامين المستلمة من الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استلام 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة ارتفع إلى 315 جثمانًا

وأشارت إلى التعرف حتى الآن على 91 جثمانًا من أصل 315 جثمانًا، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال.

ولفتت إلى نقل ومواراة الثرى لـ38 جثمانًا لدفنهم في مقبرة المجهولين، ليصبح إجمالي ما تم دفنهم حتى اللحظة من الجثامين المجهولة والتي تم استلامها من الاحتلال 182 جثمانًا.

وأكدت صحة غزة، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.