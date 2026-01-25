استشهاد فلسطيني واعتقال 11 آخرين بالضفة الغربية

قتلت قوات إسرائيلية فلسطينيا، الأحد، واعتقلت 11 ضمن تصعيد تل أبيب المتواصل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشئون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغتها "باستشهاد مواطن في منطقة عيون الحرامية شمالي مدينة رام الله (وسط) برصاص الاحتلال".

وأضافت في بيان لاحق، أن "الشهيد هو عمار حجازي (34 عاما) من مدينة نابلس (شمال)".

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "شابا أصيب بجروح خطيرة، عقب إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبته، قرب مفرق عيون الحرامية شمال رام الله".

وزعمت الشرطة الإسرائيلية في بيان "رصد مركبة كانت تسير بسرعة عالية، حيث أمر عناصر المرور سائق المركبة بالتوقف".

وأضافت الشرطة: "عندما اقترب الشرطي الموجود في المكان من المركبة، قام السائق بتسريعها باتجاهه، فأطلق الشرطي النار باتجاه المركبة، فيما حاول السائق الفرار".

كما زعمت أن "السائق قاد المركبة إلى الخلف واصطدم بحاجز إسمنتي موجود في المكان".

وفي سياق الاعتقالات، قالت مصادر محلية للأناضول، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل (جنوب) واعتقلت 4 أشقاء فلسطينيين، وهم مهند ومعتز وبهاء وإيهاب جوابرة.

وفي طولكرم شمالي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين من ضاحية اكتابا شرق المدينة، وبلدتي كفر زيباد وكفر عبوش جنوبا، بحسب وكالة "وفا".

كم أفادت مصادر محلية باعتقال الشاب مجاهد صلاح بعد مداهمة منزله في بلدة كفرذان غربي مدينة جنين شمالي الضفة.

وفي قرية دير غسانة شمال غرب رام الله (وسط)، اعتقلت قوات إسرائيلية الأسير المحرر محمود البرغوثي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

ولم يقتصر التصعيد الإسرائيلي على القتل والاعتقال فحسب، بل أفادت وكالة "وفا"، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة الخضر في بيت لحم (جنوب)، وتمركزت في عدة أحياء فيها، واحتجزت الشاب زين محمد عيسى (22 عاما) لعدة ساعات، واعتدت عليه بالضرب المبرح، قبل الإفراج عنه.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر الفلسطينيون من أنه يهدف إلى فرض وقائع تمهد لضم الضفة الغربية.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1109 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.