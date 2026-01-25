كورتوا: نظافة الشباك أمام فياريال إنجاز كبير

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن الحفاظ على نظافة الشباك في ملعب فياريال يعد "إنجازاً كبيراً"، نظراً لصعوبة المواجهات المعتادة ضد هذا الفريق.

وصعد النادي الملكي مؤقتا إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفضل فوزه على ملعب فياريال بهدفين سجلهما القناص الفرنسي كيليان مبابي.

وأشار كورتوا إلى أن ريال مدريد دافع بشكل ممتاز ولم يمنح الخصم سوى فرصة واحدة حقيقية على المرمى.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن كورتوا قوله، إن الفريق نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له واعتمد على خطة محكمة شملت الضغط العالي وتدوير اللعب بين الجانبين لخلخلة تماسك دفاع فياريال، معتبراً أن الخروج بشباك نظيفة يمنح اللاعبين ثقة هائلة قبل الرحلة المقبلة إلى البرتغال لمواجهة سبورتينج لشبونة، حيث يسعى الفريق لضمان مكانه ضمن المراكز الثماني الأولى في دوري أبطال أوروبا لتوفير وقت كافٍ للراحة والتدريب قبل المرحلة الحاسمة من الدوري الإسباني.

ويرى كورتوا أن النادي الملكي بدأ يتكيف بشكل أفضل مع أفكار المدرب الجديد ألفارو أربيلوا، مؤكداً أن الانتصارات تجعل كل شيء أسهل وتزيد من ثقة المجموعة بأنفسها.

وشدد كورتوا على أن "وحدة الفريق" هي الميزة الأهم التي يمتلكها ريال مدريد، مشيراً إلى أن الجميع يعملون في اتجاه واحد وبقدر عالٍ من التماسك، لأن كرة القدم رياضة جماعية في المقام الأول، والنجاح الجماعي هو الذي يسمح للمواهب الفردية بالبروز والتألق.

وعن الدور الذي يلعبه كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، أوضح كورتوا أن مساهمتهما كبيرة جداً، فهما يسببان الرعب للدفاعات ويربكان حسابات الفرق الأخرى بفضل مهاراتهما العالية وقدرتهما الفائقة على المراوغة.

وأشار إلى أن أي دفاع قد ينجح في إيقاف فينيسيوس ومبابي لسبعين دقيقة، لكنهما دائماً ما يجدان الثغرة في لحظة ما لصناعة الفارق، معرباً عن أمله في أن يستمر هذا الثنائي وبقية لاعبي الهجوم في تقديم الأداء القوي الذي يسعد الجماهير ويضمن استمرار سلسلة الانتصارات.