اندلاع حريق في مقر أونروا الذي هدمته إسرائيل مؤخرا بالقدس الشرقية

ذكرت فرقة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، في بيان لها، أن حريقا اندلع في مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية والذي هدمته إسرائيل مؤخرا.

وجاء في البيان أنه تم استدعاء فرق الإطفاء بعد ورود بلاغ عن حريق اندلع في الموقع المدمر وتعمل على احتواء الحريق وإخماده، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

كما يقوم مسئولون بالبحث بين الأنقاض لاستبعاد احتمال وجود أشخاص محاصرين بسبب الحريق.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي الاستيلاء على مقر وكالة "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وذلك بعد اقتحامه وتدمير منشآت داخله، بحضور وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.