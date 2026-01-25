بدأ الناخبون في ميانمار، صباح الأحد، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثالثة لأول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021.

وبدأت عملية التصويت للمرحلة الثالثة من الانتخابات، في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي.

وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات العامة جرت في 11 يناير الجاري، فيما الأولى في 28 ديسمبر الماضي.

وأعلنت الحكومة العسكرية في ميانمار أن حوالي 60 بالمئة من الناخبين البالغ عددهم 24 مليونا، توجهوا إلى صناديق الاقتراع في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات.

وتُجرى الانتخابات العامة على 3 مراحل داخل 265 دائرة تخضع لسيطرة الإدارة العسكرية من أصل 330 دائرة انتخابية في عموم البلاد.

ومن المقرر تحديد 330 عضوا في مجلس النواب (بيثو هلوتاو)، بواقع مقعد واحد لكل دائرة انتخابية، و168 عضوا في مجلس الشيوخ (أميثا هلوتاو)، بواقع 12 مقعدا لكل ولاية.

ورغم الموافقة على مشاركة 57 حزبا بأكثر من 4800 مرشح في الانتخابات، إلا أن 6 أحزاب فقط تتنافس في جميع الدوائر الانتخابية.

ويحظى حزب التضامن من أجل الوحدة والتنمية، المدعوم من الجيش، بأكبر عدد من المرشحين، مما أثار انتقادات مفادها أنه يخوض الانتخابات دون منافسة في العديد من الدوائر.

وستُعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء المرحلة الثالثة في وقت لاحق الأحد.

- الانقلاب العسكري في ميانمار

واستولى جيش ميانمار في 1 فبراير 2021 على السلطة، بعد ادعاءات بحدوث تزوير في الانتخابات العامة لعام 2020 وتصاعد التوتر السياسي في البلاد.

وعقب ذلك اعتقل الجيش زعيمة البلاد الفعلية وزيرة الخارجية أونغ سان سو تشي إلى جانب عدد كبير من المسؤولين وقادة الحزب الحاكم، كما أعلن حالة الطوارئ لمدة عام.

وبعد الانقلاب، ومع القمع الدموي للاحتجاجات السلمية التي قادتها المعارضة، اندلعت مقاومة مسلّحة واشتباكات في مختلف أنحاء البلاد، مما أدى منذ عام 2021 إلى مقتل 6 آلاف شخص وتشريد نحو 3 ملايين آخرين.