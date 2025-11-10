الهيئة الوطنية للانتخابات: استحداث الأبجدية الإشارية هذا العام لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء جميع الاستعدادات لانطلاق التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر أن تبدأ صباح الاثنين في 14 محافظة، ضمن جولتين تشملان جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف بنداري خلال مؤتمر صحفي للهيئة عرضته القناة الأولى، الأحد، أن الهيئة انتهت من تجهيز كافة المقار الانتخابية وتسكين أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تضم 70 دائرة انتخابية تشمل لجانًا عامة وفرعية موزعة على المحافظات المعنية.

وتابع "بنداري" أن الهيئة طبعت 5 أحجام مختلفة من أوراق الاقتراع بما يتناسب مع عدد المترشحين في كل دائرة، مع مراعاة تيسير العملية للناخبين، مؤكدًا أن الهيئة استحدثت هذا العام نظام الأبجدية الإشارية لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية على ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة.

وشدد على ضرورة أن يلتزم الناخبون باختيار العدد المحدد من المترشحين في كل دائرة كما هو موضح على ظهر ورقة الاقتراع، حيث يؤدي الاختيار بأكثر أو أقل من العدد المطلوب إلى بطلان الصوت.

وأشار إلى أن عملية التصويت ستجري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة، داعيًا المواطنين إلى إحضار بطاقة الرقم القومي للمشاركة في الانتخابات، وسيحصل كل ناخب على ورقتين انتخابيتين: إحداهما لنظام القوائم المطلقة المغلقة، والأخرى للنظام الفردي.

وأعلنت الهيئة عن توفير لوحات إرشادية مزودة برمز “QR” يمكن للناخبين من خلاله الاطلاع على تعليمات التصويت والمحظورات داخل اللجان، لتيسير العملية الانتخابية وضمان سيرها بانسيابية.

ويأتي ذلك في إطار الجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الهيئة لإجراء الانتخابات على مدار 83 يومًا، منذ من دعوة الناخبين في 4 أكتوبر الماضي وحتى إعلان نتيجة جولة الإعادة في 25 ديسمبر المقبل.