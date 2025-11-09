رئيس الوزراء العراقي: المسيحيون مكون أصيل وشريك في ترسيخ التعايش والسلام

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن المكون المسيحي في العراق يمثل جزءا أصيلا من النسيج الوطني ويحظى باحترام وتقدير جميع العراقيين، مشيرا إلى دورهم الفاعل في تعزيز التعايش والسلام ووحدة المجتمع وتعددية الثقافات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن السوداني استقبل المطران مار بندكتوس يونان حنو، رئيس طائفة السريان الكاثوليك في الموصل وتوابعها، والوفد المرافق له، بحضور مقرر مجلس النواب بيداء خضر.

وشدد السوداني خلال اللقاء على أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب العراقي، من خلال برنامج حكومي يضمن حقوق جميع المكونات، بما في ذلك المكون المسيحي.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الكنسي عن تقديرهم للسوداني، مثمنين جهود الحكومة في دعم التعايش بين أبناء الوطن الواحد، ومشيدين بالتطورات الإيجابية التي شهدها العراق خلال السنوات الـ3 الماضية في مختلف المجالات.