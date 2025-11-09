الدكتور أيمن عياد: دربنا 35 ألف موظف.. ووفرنا 680 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة

تطوير 11 ألف كيلومتر من الشبكات وتوسيع 200 محطة معالجة

قال الدكتور أيمن عياد، مدير قطاع المياه والبنية التحتية في الاتحاد الأوروبي بمصر، إن الاتحاد قدم نحو 600 مليون يورو في شكل منح لقطاع المياه في مصر منذ عام 2007 ما مكّن من حشد استثمارات بلغت 3.5 مليار يورو بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين والدوليين.

وأوضح عياد، في تصريحات لـ«الشروق»، أن هذا التعاون يأتي ضمن مبادرة "فريق أوروبا للأمن المائي في مصر"، التي استفاد منها نحو 25 مليون شخص.

وأشار إلى تطوير 11 ألف كيلومتر من شبكات المياه، وتوسيع 200 محطة لمعالجة المياه والصرف الصحي، وتحسين دخل 75 ألف أسرة عبر تطوير الصرف الزراعي في 500 ألف فدان وتحديث نظم الري الحقلي بعدة محافظات.

ونوّه بأن المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي أسهمت في خلق 650 ألف فرصة عمل مؤقتة بقطاع الإنشاءات و30 ألف وظيفة دائمة، إلى جانب تدريب أكثر من 35 ألف موظف في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع المياه، ودعم الاستراتيجيات القومية مثل الخطة القومية للموارد المائية 2037، والاستراتيجية القومية للصرف الصحي الريفي، واستراتيجية التنمية الزراعية.

وأشار مدير برنامج المياه لدى الاتحاد الأوروبي إلى أنه يجري تنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع الصرف المغطى بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم مالي واستثماري بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو لمصر خلال الفترة من 2024 إلى 2027، تشمل: 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسّرة لدعم الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو استثمارات في مشروعات التنمية والطاقة والمياه.

كما تتضمن 600 مليون يورو منحًا لدعم برامج الحماية الاجتماعية وإدارة الهجرة وتعزيز الأمن الغذائي.